Paquetá, lo strano infortunio con... un aquilone. Ma rassicura: "Sto bene"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex rossonero lucas Paqueta, oggi al Lione, ha comunicato sui social una piccola disavventura che gli è capitata nella giornata di ieri. Il brasiliano si è infortunato ad un dito, sarà necessaria una piccola operazione chirurgica, provando a far volare un aquilone: "Ricordare i giochi che facevamo da bambini ha anche delle conseguenze. Oggi ho fatto volare un aquilone e mi sono tagliato un dito. È tutto a posto, ma per evitare problemi di movimento in futuro, domani mi sottoporrò a un piccolo intervento chirurgico. Ma è tutto a posto".