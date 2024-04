Pato: "Ho sempre ammirato Beckham, uso ancora il suo profumo..."

Alexandre Pato, ex attaccante rossonero, intervistato da FourFourTwo, ha rilasciato queste parole su David Beckham, suo ex compagno di squadra al Milan: "Ho sempre ammirato David, non solo per quello che ha ottenuto in campo, ma per tutto quello che ha trasmesso. Lasciava tutti i suoi articoli da toeletta nel camerino: creme, colonie, cose del genere. Aspettavo che tutti se ne andassero e poi guardavo che dopobarba indossava. È diventato anche il mio profumo e non l'ho cambiato: aveva un profumo così buono. Lo indosso ancora oggi".

Il brasiliano ha poi racconto questo aneddoto su un altro suo ex compagno di squadra in rossonero, cioè Kakhaber Kaladze: "Storia divertente: Kakha Kaladze mi ha distrutto in una delle mie prime sessioni e ho pensato: 'Gesù, di cosa si trattava?' Ero arrabbiato. Gli altri ragazzi brasiliani mi hanno detto: 'Adesso devi colpirlo ancora più forte, se succede qualcosa, ti proteggeremo'. Quindi, Kakha prende la palla, io corro e lo anniento assolutamente. Lui vola. Alla fine si è alzato, mi ha guardato male e ho pensato: 'Dio, mi ucciderà per questo'. Ma ha detto: ' Bravo! È così che giochi, ragazzo.' Abbiamo riso tutti".