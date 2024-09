Zaccheroni torna in Giappone: sarà premiato nella Hall of Fame del calcio

Alberto Zaccheroni torna in Giappone, ma non nei panni di commissario tecnico. Infatti il tecnico italiano, che allenò per quattro stagioni la Nazionale (2010-14), alzandone nettamente il livello tecnico calcistico, è stato invitato dalla Federazione Calcio giapponese per ricevere a Tokyo, il 29 settembre, il riconoscimento che lo inserisce nella Hall of fame del calcio nipponico e questo verrà consegnato direttamente dalla principessa Hisako Takamado (componente della famiglia imperiale).

"Zac" ha allenato prestigiosi club italiani come Milan, Juventus ed Inter, mentre da timoniere della Nazionale, in occasione delle qualificazioni asiatiche per la Coppa del Mondo 2014 in Brasile, la sua squadra è stata la più veloce in Asia a guadagnarsi un biglietto per il torneo. I risultati sperati non sono arrivati, ma il Giappone ha saputo tenere testa alle migliori squadre del Sudamerica e dell'Europa.

Zaccheroni che del Paese del Sol Levante ha sempre amato tutto, si legge su Il Resto del Carlino: dalla cultura al senso del dovere e del lavoro, fino alla cucina e non solo. Si è pienamente ripreso dal grave incidente domestico del 2023 che lo portò in terapia intensiva al Bufalini, tanto che il 26 settembre l’allenatore italiano volerà a Tokyo insieme al figlio Luca per ricevere il grandioso riconoscimento per una parte indimenticabile della propria carriera.