Pioli, show all'esordio. Tre gol all'Al Ettifaq di Steven Gerrard

vedi letture

Inizia nel migliore dei modi l'avventura di Stefano Pioli sulla panchina dell'Al Nassr. L'ex tecnico del Milan ha diretto fin da oggi la squadra in occasione della quarta giornata del campionato di Saudi Pro League. La squadra di Riad ha vinto nettamente in casa dell'Al Ettifaq allenato dall'ex capitano del Liverpool Steven Gerrard: 3-0 per gli uomini di Pioli grazie a un rigore di Cristiano Ronaldo, una rete di Al-Najdi e un gol di Talisca. Inizio perfetto dunque per il vecchio mister del Milan.

L'allenatore italiano ha firmato un contratto che gli permetterà di guadagnare 12 milioni di euro a stagione più bonus per i prossimi 3 anni, uno stipendio che nessuno in Serie A poteva garantirgli. E' la sua prima esperienza all'estero, finora aveva allenato sempre in Italia con una prima esperienza alla Salernitana nel 2003