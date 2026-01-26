Pato sta pensando di comprare il Colchester United, squadra di quarta serie inglese

di Lorenzo De Angelis

Stando a quanto riportato dal collega Jon Waldron, l'ex attaccante del Milan Alexandre Pato starebbe valutando la possibilità di acquistare il Colchester United, squadra di quarta serie inglese con sede nell'omonima città. 

L'attuale proprietario del club inglese, Robbie Cowling, starebbe cercando di trovare acquirenti per cedere la società, e la presenza sabato pomeriggio di Pato al JobServe Community Stadium per assistere alla partita, poi vinta, del Colchester contro il Fleetwood Town dà ulteriore adito a queste indiscrezioni. 