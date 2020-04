Pato su Ibra: "E' troppo prezioso per i giovani, ti fa dare il massimo. Che trio che eravamo con Robinho"

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Alexandre Pato ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic: "Ibra deve restare. Il club deve puntare su di lui, è troppo prezioso per i giovani ed è letale in area. È uno che tira il gruppo, ti fa dare il massimo. E poi è molto intelligente, si cura bene. Com'era quando giocavamo insieme? Mi chiedeva sempre la palla, spesso in modo brusco. Una volta col Napoli ho segnato dopo aver deciso di concludere l’azione da solo nonostante lui fosse piazzato bene. Mi sono detto: 'se non faccio gol mi ammazza'. In generale direi che ci siamo capiti bene. Che tris facevamo con Robinho. E quanti gol".