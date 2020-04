Pato su Maldini: "La società deve lasciarlo lavorare, è in grado di riportarlo in alto il Milan"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex rossonero Alexandre Pato ha rilasciato queste parole su Paolo Maldini: "La società deve lasciarlo lavorare, conosce la testa dei giocatori, sa cosa significa questo club ed è in grado di riportarlo in alto. Mi auguro possa avere una strada lunga in rossonero. La proprietà deve puntare su persone così e dargli la tranquillità di poter fare il loro lavoro. Ci ho giocato insieme e so cosa può dare al Milan. Da compagno mi ha dato consigli e aiutato, una volta ci siamo anche scontrati, lui è un personaggio molto schietto. Ci sentiamo regolarmente, l’ultima volta è stato due settimane fa".