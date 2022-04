Pato: "Tornare al Milan? A Orlando sto bene, ma Maldini lo sa: sarei pronto"

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Alexandre Pato, ex attaccante rossonero, ha commentato così i suoi anni al Milan: "Cosa cambierei del mio percorso? Chiederei ai miei genitori di rimanere con me a Milano. Ripeto, il Milan mi ha dato tutto quello che poteva, ho un grande amore per il club, però nel periodo difficile ero solo. Sono arrivato giovanissimo, i miei sono stati con me per un po’ e poi sono tornati in Brasile. Fossero stati sempre con me avrei avuto più sostegno. Tornare al Milan? A Orlando si sta bene e ho ancora un contratto, però Maldini lo sa: sarei pronto. Ora sono maturato, ho un atteggiamento diverso nei confronti del calcio e magari sarei utile nel rapporto con i più giovani".