Petagna: "Milan-Napoli in Champions sarà una sfida tattica. A San Siro la storia rossonera si fa sentire..."

Lunga intervista al Corriere della Sera per l'attaccante del Monza, Andrea Petagna, che fra le altre cose si sofferma anche sulla sfida di Champions che vedrà sfidarsi Milan e Napoli, le sue ex squadre: "In coppa c’è un altro tipo di pressione, si gioca su due partite. Saranno sfide tattiche. E poi a San Siro la storia del Milan si farà sentire. Del resto già in campionato il Napoli all’andata ha vinto ma ha fatto fatica. Chi può fare la differenza nella squadra di Pioli? Leao. Lui e Theo sono il valore aggiunto del Milan".