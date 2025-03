Piątek rivela: "Quando giocavo nel Milan scoprì dell'interesse del Real Madrid.."

Dopo l'affermazione avuta con la maglia del Genoa ed i primi sei mesi ad impatto folgorante a Marassi (19 reti all'arrivo in Italia fra Serie A e Coppa Italia da agosto a dicembre), Krzysztof Piątek ha firmato per il Milan nel gennaio del 2019, dove sicuramente non ha confermato in pieno le allora altissime aspettative che c'erano attorno al suo innesto.

L'attaccante polacco però ha rivelato un importante retroscena in una intervista al quotidiano polacco Meczyki.pl, spiegando che nell'estate successiva al suo approdo a Milano, si sarebbe potuto concretizzare un ulteriore trasferimento importante per lui, dato che il Real Madrid sarebbe stato sulle sue tracce: "Ora posso rivelare i dettagli. La situazione che si era creata era quella in cui si erano trovati a sceglier tra di me e Luka Jovic. So che a Milano c'erano degli osservatori del Real Madrid che mi osservavano e raccoglievano informazioni.

Al club rossonero però la cosa non è piaciuta per niente:

"Ho avuto un incontro con Leonardo e Maldini. Erano un po' arrabbiati perché i miei rappresentanti avevano cercato di parlare con il Real Madrid e di sollevare la questione. Pensavano che fosse inappropriato da parte mia, perché capivano che stavo già giocando per un grande club. Mi sono difeso, perché l'unica cosa che sapevo era che c'era interesse".