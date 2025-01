Pioli: "Conceiçao ottimo allenatore, gli auguro il meglio"

vedi letture

L'ex tecnico rossonero Stefano Pioli, ai microfoni di Radio TV Serie A, ha commentato così il cambio in panchina al Milan e l'arrivo di Sergio Conceiçao al posto dell'esonerato Paulo Fonseca: "Per come la vedo io, chi arriva deve arrivare e non deve sapere cosa facevano prima. Devi essere te stesso, devi portare il tuo modo di essere e credere in quello che fai. Conceiçao ha la chiarezza dentro di sè di quello che vuole essere. Porterà il suo modo di giocare, di allenare e di porsi. Lui è un ottimo allenatore, gli auguro il meglio".

Pioli ha poi parlato anche di Rafael Leao: "Rafa è un ragazzo stupendo. Ha di brutto, per modo di dire, il suo body language che inganna, ma Rafa è un ragazzo molto intelligente. molto sensibile, molto buono d'animo e che va un po’ spronato, stimolato, aiutato. Quello che vedo è che a volte le critiche e gli elogi nel calcio sono sempre eccessivi. Io personalmente continuo a vedere una crescita continua di Rafa. Poi non so se riuscirà a diventare un top e a poter vincere un giorno un Pallone d'Oro. Io l'ho sempre sostenuto, l'ho sempre detto, continuo a pensare che lui possa diventare un giocatore da Pallone d'Oro. Credo che la sua crescita sia continua ma dentro la crescita si possono avere a volte dei bassi, ma sarà sempre comunque un giocatore così perché certe caratteristiche rimangono, però sempre crescendo e migliorando".