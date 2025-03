Pioli: "Davvero dispiaciuto per la situazione del Milan. Auguro loro di ritrovare magia ed entusiasmo"

Stefano Pioli, ex allenatore del Milan oggi sulla panchina dell'Al Nassr, si è collegato con Sky Sport per ricordare Davide Astori a 7 anni di distanza dalla sua scomparsa, avvenuta il 4 marzo 2018. Nel corso della chiacchierata, l'ex tecnico rossonero si è soffermato poi anche sui problemi che sta vivendo il Milan, sua ex squadra con cui ha vinto lo Scudetto nel 2022. Le sue parole:

Quanto è dispiaciuto a vederlo in queste condizioni?

"Tanto. Certo che mi dispiace... In questo momento sono lontano, ma mi dispiace per i miei giocatori, per i tifosi, perché a Milano si era creato qualcosa di magico ed entusiasmante. Auguro di ritrovare quell'energia".

