Pioli: "La scomparsa di Astori mi ha segnato tantissimo"

vedi letture

Stefano Pioli, intervistato da Radio TV Serie A, ha parlato così della scomparsa di Davide Astori quando era allenatore della Fiorentina: "L’episodio di Davide mi ha segnato tantissimo. Ma è inevitabile che sia così perché chiaramente abbiamo vissuto una situazione, un'esperienza che chiaramente non si augura a nessuno e che era totalmente imprevedibile, inaspettata. E quindi è una cosa che rimarrà dentro e sono ancora molto legato, e questo mi fa piacere, alla famiglia di Davide, ai fratelli, ai genitori. Li sento e sono vicino a loro. Io mi ricordo che dopo una settimana che eravamo a Firenze avevo detto ai miei collaboratori 'lui è un capitano vero'. Era una persona di una positività, di una generosità, di una serenità, era sempre il primo che voleva cercare il positivo nelle situazioni e voleva cercare delle soluzioni per cercare di migliorare il lavoro di tutti.

E quando è venuto a mancare, soprattutto poi in quel modo, ci siamo sentiti veramente da soli. Ma per fortuna, anche per merito di Davide, si è creato un gruppo così saldo, così forte, che siamo riusciti insieme non dico a superarla, perché non la superi una situazione del genere, ma a portare avanti qualcosa che Davide aveva seminato".