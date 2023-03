Pirlo racconta il suo addio al Milan: "Volevano farmi solo un anno di contratto, mi da fastidio essere considerato un traditore"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Su Prime Video è andato in onda un estratto di un'intervista di Massimo Ambrosini ad Andrea Pirlo, suo ex compagno al Milan e di Nazionale, oggi allenatore in Turchia al Fatih Karagümrük. Queste le dichiarazioni sull'ex numero 21 sul suo addio al Milan: "Loro volevano farmi un anno di contratto perché oltre i 30 anni, come anche a voi, Sandro a Rino, hanno fatto un anno di contratto, avevano questo modo di vedere. Non ci siamo mai trovati su questa cosa perché io volevo stare lì molto di più. I pianti che abbiamo fatto li sappiamo. Mi dà fastidio essere considerato un traditore, sarei rimasto tutta la vita al Milan.