Porrini su Bonucci: "Quando andò al Milan rimasi sorpreso..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Sergio Porrini, ex difensore della Juventus e vice di Edy Reja all'Albania, è intervenuto a BianconeraNews sulla situazione di Bonucci: "E' strana. In realtà quando andò al Milan rimasi sorpreso, ebbi la sensazione che avesse smarrito il feeling con il gruppo e sicuramente problemi con Allegri. Bonucci è un grande giocatore, ma non più quello di una volta. Se c'è qualche frizione con il tecnico e non si trova più bene, giusto separarsi. I rapporti incancreniti creano problemi a tutta la squadra".