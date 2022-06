QS: "Donnarumma: errori, flop e discussioni tra Italia e club"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna del Quotidiano Sportivo titola così questa mattina: "Donnarumma: errori, flop e discussioni tra Italia e club". La stagione del giovane portiere italiano non è stata semplice ed è stata caratterizzata anche da diversi errori, l'ultimo due giorni fa in Germania-Italia. Non sono mancate poi le critiche a Gigio anche per l'atteggiamento e la discussione nata dopo il match contro i tedeschi con una giornalista della Rai.