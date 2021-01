R. Antonelli sul Milan: "Gruppo forte ben guidato da un allenatore capace come Pioli"

Roberto Antonelli, ex giocatore rossonero, è intervenuto a Radio Sportiva e ha parlato così del Milan di Pioli: "Con Ibrahimovic in campo il Milan è più forte, spinge i compagni di squadra ad andare oltre i limiti. Il gruppo è forte e ben guidato da un allenatore capace come Pioli. Mercato? La squadra è già di ottimo livello e competitiva così, ma può essere completata e se ci saranno occasioni la società non si tirerà indietro".