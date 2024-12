Rade Krunic ritrova il Milan da avversario: i suoi numeri in rossonero

La partita tra il Milan e la Stella Rossa di domani sera a San Siro, ore 21, valida per la sesta giornata della League Phase di Champions League, segnerà il ritorno nella Milano rossonera di Rade Krunic. Il centrocampista bosniaco è già tornato alla Scala del Calcio quest'anno, nel 5-1 che l'Inter ha rifilato ai serbi a inizio competizione. Oggi il'ex numero 33 rossonero giocherà per la prima volta contro il Milan da quando l'anno scorso, nel mercato invernale, ha salutato per accasarsi al Fenerbahce, un'esperienza che si è rivelata fallimentare.

Pur non essendo un giocatore di primo piano, Krunic si è ritagliato il suo spazio al Milan e lo ha fatto anche per larghi tratti delle sue stagioni passate a Milanello, togliendosi diverse soddisfazioni come quella della vittoria dello Scudetto. In totale con la maglia del Milan, Krunic ha collezionato 139 presenze in quattro anni e mezzo di Milan, segnando 3 gol: uno in Europa League (contro il Celtic), uno meraviglioso su punizione in campionato (contro il Verona) e uno in Champions League (contro il Salisburgo).