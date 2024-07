Rapajc elogia Gattuso: "Una figura come lui fa bene al calcio croato"

La redazione di Tuttomercatoweb.com ha intervistato in esclusiva l'ex attaccante croato Milan Rapajc che oltre ad aver giocato in patria con le maglie di Hajduk Spalato e Trogir, ha un passato anche in Italia tra Ancona e Perugia. Con lui la redazione ha parlato dei croati del calcio italiano, della sfida Italia-Croazia agli Europei ma anche dell'impatto che sta avendo Rino Gattuso sulla panchina dell'Hajduk Spalato in questi primi mesi di esperienza in terra balcanica.

Questa la risposta dell'ex attaccante di Serie A Milan Rapajc sull'apporto di Rino Gattuso come allenatore dell'Hajduk Spalato: "È una leggenda. Ha già svegliato tutto l’ambiente. Una figura come la sua fa bene a tutto il calcio croato. Anzi, a quello mondiale”.

E l’Italia come l’ha vista?

“La Nazionale Italiana più brutta che io ricordi. Non mi è piaciuto nulla. Ma non so il motivo. Non vedo grandi talenti per il futuro…. Ed è strano, prima ce n’erano tanti”.