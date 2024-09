Real Madrid, Ancelotti: "I tifosi del Real vogliono un calcio "rock and roll"

vedi letture

Gli ex

Oggi alle 23:00 Gli ex

Alla vigilia del match tra Real Madrid e Espanyol ha parlato in conferenza stampa il tecnico dei Blancos Carlo Ancelotti che, di fronte alle accuse di un calcio poco spettacolare nonostante i tanti talenti in rosa, ha risposto che i tifosi merengues preferiscono la vittoria al bel gioco e che essi amano un calcio più "rock and roll".

Intanto in casa Barcellona, nonostante l'inizio super in campionato, ha fatto un po' rumore il ko subito all'esordio in Champions contro il Monaco. Nonostante ciò il presidente Laporta e Deco hanno immediatamente confermato la massima fiducia al tecnico Hansi Flick, il quale starebbe pensando di rinserire al centro del progetto anche Ansu Fati.