Real Madrid, Ancelotti: "Nuova Champions? So solo che giocheremo due partite in più, è un problema"

Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Real Madrid-Stoccarda, esordio nella nuova Champions League per i campioni in carica: "Questa competizione ci entusiasma sempre, il club è sempre stato protagonista. Cercheremo di lottare fino alla fine", riporta As.

Stai studiando eventuali modifiche per evitare infortuni?

"Abbiamo fatto il possibile ma non dipende tutto da noi. Il programma è troppo impegnativo. Arriva una nuova competizione e nessuno sa come andrà a finire, potrebbe essere più divertente oppure no. Ma quello che è certo è che giocheremo due partite in più. Se gli organi di governo non cominciano a pensare che i giocatori si infortunano perché giocano troppo, allora abbiamo un problema. Chiedo che si riduca il numero delle partite per avere competizioni più entusiasmanti".

Quali sono le favorite di questa Champions League?

"Sono sempre le stesse squadre, compreso il Real Madrid. Questa Champions League, in ogni caso, sarà un’altra storia. Speriamo di poter arrivare alla fine, come l’anno scorso".