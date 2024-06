Reggiana, c'è anche Abate per la panchina se Viali va all'Empoli

La Reggiana fa sul serio per Ignazio Abate, ex allenatore della Primavera del Milan pronto a fare il salto tra i grandi. Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, la formazione emiliana sta seguendo con attenzione il profilo del tecnico per sostituire Alessandro Nesta, finito al Monza. Inizialmente il club aveva pensato a William Viali, che sembra però vicino a una grande chance in Serie A, sulla panchina dell'Empoli. Viali resta comunque un'opzione nel caso di mancata firma con i toscani, con Abate che però adesso diventa un'alternativa importante.

L'ex Milan ha anche altre offerte: lo ha cercato la Ternana, alla ricerca del tecnico che succederà a Roberto Breda. Ore caldissime, dunque, per il mercato delle panchine tra Serie A, B e C.