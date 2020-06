Reggina, continua il pressing per l'ex Milan Jeremy Menez

In attesa del consiglio federale che si pronuncerà sulla promozione della Reggina in Serie B, il club calabrese è alla ricerca di rinforzi per la propria rosa. Nel mirino degli amaranto, in particolare, sarebbe finto l'ex Milan Jeremy Menez. L'attaccante francese, in forza al Paris Fc in Ligue 2, potrebbe ritornare in Italia nella prossima estate. Ai microfoni del Corriere dello Sport, in questo senso, il ds della Reggina Taibi non ha smentito: "Menez è un nome come tanti altri che interessano la Reggina. Ne parleremo dopo l’8 giugno".