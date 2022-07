Reggina, Inzaghi ritrova Menez: "Con me ha fatto 16 gol, poi non li ha più fatti"

MilanNews.it

Pippo Inzaghi, ex attaccante del Milan e nuovo allenatore della Reggina, si è così espresso alla sua presentazione su Menez, già allenato in rossonero e ora suo giocatore in Calabria: "In questo momento non ho parlato con nessuno e voglio vedere come mi parleranno loro sul campo. Jeremy con me ha fatto 16 gol e non li ha più fatti. Sono felice di averlo rivisto, ma lui come tutti gli altri dovranno guadagnarsi la conferma sul campo. Non possiamo dipendere da uno o due giocatori, ma da tutto il gruppo perché questo è quello che serve in Serie B. Soprattutto quest'anno che ci saranno 13-14 squadre che lotteranno per la promozione in Serie A".