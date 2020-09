Reggina, Rami risponde a Taibi: "Ho chiesto un po' di tempo. Nessuna mancanza di rispetto"

Dopo le parole di Massimo Taibi (“Ci ha mancato di rispetto”) il difensore Adil Rami ha voluto rispondere al direttore sportivo della Reggina attraverso i propri canali social: “Ho parlato con il presidente e mi è piaciuto molto. Con molto rispetto ho chiesto tempo per pensare, adoro questa tifoseria e l’ambizione del club. Ho chiesto solo un po’ di tempo per riflettere, sono ritornato solo ieri a Parigi. - continua il francese come riporta Tuttosport - Già leggevo che praticamente il mio arrivo alla Reggina era ufficiale, ma non era vero, ho solo detto che ho bisogno un po’ di tempo. Solo questo, ho molto rispetto per tutti. Ho chiesto di aspettare, poi sarei arrivato. Questo è il mercato, ci sono altre squadre interessate, voglio solo dire la verità e niente di più. Mi scuso con tutti, un abbraccio”.