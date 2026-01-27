Rimonta scudetto? Capello non crede nel Milan: "Continua a mancare qualcosa. Sicuramente un difensore e poi anche altro"

vedi letture

Fabio Capello, ex tecnico rossonero, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato così del momento del Milan che è secondo in Serie A a -5 dalla capolista Inter: "Personalmente vedo una squadra molto passiva, a differenza dei nerazzurri che spesso cambiano marcia a seconda dei momenti delle partite. Anche quando hanno perso contro l’Arsenal in Champions League, per esempio, di occasioni in ripartenza ne hanno avute.

Il Milan ha un grosso difetto: la fase offensiva è accettabile, ma quando deve difendere i due attaccanti non danno alcun supporto alla squadra quando c’è da ripiegare. Non lo fanno Leao e Nkunku, ma neppure Pulisic e Fullkrug. Non è possibile sperare solo di recuperare palla e ripartire. Rimonta scudetto possibile? No, perché continua a mancare qualcosa: sicuramente un difensore, e poi anche altro. Il Milan avrebbe bisogno di qualcosa in più, qualcuno che determini, che imponga un cambio di ritmo anche subentrando".