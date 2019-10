Rivera: "Milan, il ritorno al vivaio è un fatto positivo"

Puntare sui giovani o costruire intorno a un top player una crescita? Gianni Rivera, grande ex rossonero, ha risposto così a questa domanda sul Milan ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "Se hai Pelè potresti scegliere la seconda strada, ma Pelè non ce l’hai. Per questo il ritorno al vivaio, dopo che per anni ci si era dimenticati del settore giovanile, è un fatto positivo. Ci sono dei buoni giocatori, bisogna farli lavorare bene".