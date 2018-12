RMC SPORT - Antonini a MN: "Il Milan ha ancora quell'appeal che attrae i grandi campioni. Fabregas? Spero possa arrivare"

Durante la trasmissione “Milan News” su RMC Sport, Luca Antonini, ex terzino milanista, ha parlato così del mercato di gennaio del Milan: "A Casa Milan sanno cosa devono fare. Servono giocatori importanti anche a livello europeo, un po' come quelli che c'erano negli anni passati. Con i paletti dell'UEFA non sarà facile fare mercato, ma il Milan ha ancora quell'appeal che attrae i grandi campioni. E questo è molto importante, poi la presenza di Leonardo e Maldini potrebbe attirare ancora di più grandi giocatori. Fabregas? Spero possa arrivare perchè è abituato a palcoscenici importanti e potrebbe far fare il salto di qualità al centrocampo rossonero".