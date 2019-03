RMC SPORT - Ciaschini a MN: "Crescita esponenziale di Gattuso, sta dimostrando anche un'ottima conoscenza tattica"

Intervenuto a RMC Sport durante la trasmissione “Milan News”, Giorgio Ciaschini, ex assistente di Ancelotti al Milan, ha parlato così di Rino Gattuso: "E' una persona che io stimo molto anche a livello umano. Da allenatore lo seguo dai tempi del Pisa, ha sempre dovuto lavorare duro per ottenere qualcosa. Ha dimostrato una crescita esponenziale, lui conosce bene l'ambiente rossonero, ma non è mai facile guidare squadre del genere. Sta gestendo alla grande il gruppo e sta dimostrando anche un'ottima conoscenza tattica. Allenatore difensivo? Non sono d'accordo visto che mette in campo Suso, Piatek, Calhanoglu e Paquetà. Gattuso sa bene quanto sia importante non prendere gol in Serie A, ma vedo un Milan equilibrato".