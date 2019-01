RMC SPORT - Eranio a MN: "Higuain è fondamentale per il Milan se vuole arrivare in Champions. Supercoppa? Paquetà al posto di Suso"

Stefano Eranio, ex giocatore rossonero, è intervenuto alla trasmissione “Milan News” su RMC Sport e ha commentato così il momento del Milan:

Su Higuain: "Quando ci sono parole di questo tipo vuol dire che qualcosa è successo. Lo sfogo di Leonardo si può leggere in più modi, anche come una tiratina d'orecchie per questioni di mercato. La speranza di tutti è di rivedere presto il vero Higuain, quello che è in grado di fare la differenza. Ha avuto un'involuzione che può essere stata causata dalle voci di mercato. A mio avviso Higuain è fondamentale per il Milan se vuole arrivare in Champions. La tempistica delle parole di Leonardo? Secondo me certi discorsi e problematiche vanno affrontate nello spogliatoio. La speranza della società è che queste parole possano spronare l'argentino a fare meglio".

Sulla Supercoppa senza Suso: "Visto che è arrivato Paquetà, farei giocare lui al posto di Suso. Se uno ha qualità e sa giocare a calcio, può dare una mano fin da subito. Spero che il brasiliano possa fare bene come gli altri brasiliani che hanno fatto bene con la maglia del Milan".