RMC SPORT - Galliani a MN: "Gattuso? Non pensavo avesse le caratteristiche per allenare una grande squadra, ma sono contento di essermi sbagliato"

Intervenuto a RMC Sport durante la trasmissione “Milan News”, Adriano Galliani ha dichiarato sul lavoro di Rino Gattuso: "Grandi complimenti a Rino, sta andando oltre ogni più rosea aspettativa. Non pensavo avesse le caratteristiche per allenare una grande squadra, ma sono contento di essermi sbagliato. Ieri Scaroni ha detto che ora il Milan è in mano ai milanisti: il presidente è da sempre un grande tifoso, ci sono Rino, Leo e Paolo Maldini. Il Milan è tornato in mano ai milanisti e questo è molto importante".