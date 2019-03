RMC SPORT - Raducioiu a MN: "Donnarumma farà la storia del Milan, è maturato tantissimo in questa stagione"

L’ex attaccante rossonero Florin Raducioiu è intervenuto alla trasmissione “Milan News” su RMC Sport e ha commentato così il momento di Gigio Donnarumma: "E' ancora molto giovane, ma è maturato tantissimo in questa stagione. Un errore come quello nel derby di andata può capitare. Gigio farà la storia del Milan, spero non vada mai via. Gli errori capitano anche ai grandi portieri, chiaramente brucia averlo fatto in un derby, ma Donnarumma è un giocatore fondamentale di questo Milan. Io ho massima fiducia in Gigio".