Robinho segue un programma di recupero in carcere: fa l'elettricista

Nuova vita per Robinho, ex calciatore che con il Milan ha vinto il diciottesimo scudetto ed è stato protagonista insieme a Ibrahimovic nella sua prima esperienza con la maglia del Diavolo. Recentemente, però, Robinho è stato condannato in Brasile per nove anni di carcere in seguito a uno stupro di gruppo commesso in Italia, proprio quando il brasiliano militava tra le fila del Milan. Oggi Robinho sconta la sua pena a Tremembè che, nella terra carioca, è conosciuto come il carcere dei personaggi famosi.

Come riporta oggi il sito de Il Corriere della Sera, l'ex calciatore sta seguendo alcuni percorsi di recupero durante il suo periodo di detenzione. In particolare Robinho si sta reinventando come elettricista, riparando televisioni, radio e altri oggetti. Accanto a questo, il brasiliano gestisce anche un programma di lettura che ha l'obiettivo di distribuire 500 libri al mese agli altri detenuti. Robinho spera, con il suo impegno sociale in carcere, di ottenere a partire dal 2027 a regimi di detenzione più leggeri.