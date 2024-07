Roma racconta Ronaldinho: "Faceva gruppo, prendeva in giro tutti. Dava tutto in campo con qualità assoluta"

Flavio Roma, ex portiere del Milan, ha rilasciato un'intervista a gianlucadimarzio.com nella quale ha parlato anche di alcuni suoi ex compagni di squadra in rossonero, come Ibrahimovic e Ronaldinho: "Ibra? Qualcuno ne parla in maniera negativa ma non sono d’accordo, vuole sempre stimolare il prossimo. Rissa con Oniyewu? Un fulmine a ciel sereno: eravamo al campo esterno di Milanello, dopo le prime scaramucce passarono ai fatti abbracciandosi non certo in modo affettuoso. Non riuscimmo a dividerli neanche in dieci.

Ronaldinho? Appena arrivato gli ricordai i gol che mi fece contro, lo avvisai. Faceva gruppo, al di là dei soliti discorsi sulle feste. Prendeva in giro tutti: da Gattuso ai difensori, fino ai portieri, infatti scherzando gliele promettevamo (ride, ndr), però dava tutto in campo, con qualità assoluta. Parlavamo in francese, c’era un bel rapporto”.