Ronaldinho rivela: "Sarei potuto essere un giocatore del Torino. Poteva cambiare la mia vita"

"Sarei potuto essere un giocatore del Torino, tutto grazie a mio fratello Roberto, poi la cosa sfumò. Da giovanissimo mio fratello maggiore andò a fare un provino al Torino, potete immaginare come ci sentivamo in famiglia: quell'occasione poteva cambiare la nostra vita, visto che anche io giocavo a calcio, avrebbero preso anche a me. Alla fine di tutto però il Gremio non lasciò partire mio fratello e restammo tutte e due in Brasile".

Ha parlato così l'ex campione di Barcellona e Milan, Ronaldinho, in una recente intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, in merito a questo interessante retroscena sulla carriera personale del vincitore del pallone d'oro 2005.