Ronaldo: "Lo scudetto se lo giocheranno Inter, Juventus, Milan. Favorita? Vediamo a fine mercato"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In merito alle squadre che si giocheranno lo scudetto, Ronaldo, ex attaccante rossonero, ha rilasciato queste parole ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "Inter, Juventus, Milan. Favorite in questo ordine? No: le tre favorite, ma in ordine alfabetico. Chi sarà 'la' favorita lo vediamo a fine mercato. Che, fra parentesi, mi sta rovinando le vacanze".