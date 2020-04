Roque Junior e la finale di Champions del 2003 da infortunato: "Sono riuscito a fare il mio dovere"

Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Roque Junior, ex difensore rossonero, è tornato a parlare della finale di Champions League del 2003 che giocò da infortunato. Ecco le sue parole: "È deludente essere infortunati in una finale. Provai a usare intelligenza e volontà per stare in campo sino alla fine. La sensazione è quella di essere riuscito a fare il mio dovere".