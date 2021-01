S. Rossi sul caso Ibra-Lukaku: "Pessimo spettacolo, l'arbitro doveva intervenire prima ed espellere entrambi"

L'ex portiere rossonero Sebastiano Rossi ha rilasciato queste parole alla Gazzetta dello Sport sul caso Ibra-Lukaku: "Che idea mi sono fatto? Che sono situazioni di campo, ci possono stare e si chiudono lì, anche se devo ammettere che è stato un pessimo spettacolo: in partita tra giocatori un 'vaffa' scappa, ma quanto visto e sentito nel derby è stato troppo. Però penso anche che l’arbitro sarebbe dovuto intervenire prima, sedando la rissa sul nascere e ammonendo entrambi subito. Non è stato così e la situazione è degenerata, è durato tutto troppo a lungo: a quel punto, per me, i giocatori andavano espulsi".