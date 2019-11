Sacchi: "Che ricordi il Grande Milan. Auguro il meglio a Pioli"

Arrigo Sacchi ha parlato a TMW a margine della presentazione del suo libro 'La coppa degli immortali' a Firenze. Ecco le sue parole: "Per me è un piacere ricordare certe avventure milaniste, ma credo anche per i tifosi. Non credo che in tanti ambiti in Italia si possa trovare un qualcosa che può essere definito 'il più grande di tutti i tempi'. Deve essere un orgoglio per tutto il calcio italiano. Personalmente sono ricordi che mi porterò nella tomba, ma quello che fa più effetto è la riconoscenza delle persone. Pioli e il Milan? Gli auguro tutto il meglio possibile, è una bravissima persona e gli auguro di essere un bravissimo allenatore".