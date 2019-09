Arrigo Sacchi, ex tecnico rossonero, ha parlato così del Milan di Giampaolo ai microfoni de La Stampa: "Milan fuori dell'Europa? Può succedere, ogni storia è fatta di cicli. Però sono fiducioso, credo molto in Maldini e Boban: sono dirigenti ben integrati con squadra e allenatore, aiuteranno Giampaolo a riportare in alto i rossoneri".