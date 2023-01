Sacchi: "De Ketelaere? Momento difficile, punterei su quei giocatori che sono in grado di gestire il peso particolare di questa fase"

MilanNews.it

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico rossonero Arrigo Sacchi ha rilasciato queste parole su Charles De Ketelaere, il quale continua a non riuscire ad esprimersi come vorrebbe in maglia rossonera: "Il momento è difficile, io punterei su quei giocatori che sono in grado di gestire il peso particolare di questa fase".