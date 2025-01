Sacchi: "Dopo l’intervallo ero convinto che la Juve avrebbe difeso il vantaggio e poi allungato. E invece la storia è improvvisamente cambiata"

Arrigo Sacchi, ex tecnico rossonero, ha commentato così alla Gazzetta dello Sport la vittoria di ieri del Milan contro la Juventus: "Dopo l’intervallo ero convinto che la Juve avrebbe difeso il vantaggio e poi allungato. E invece la storia è improvvisamente cambiata. Questo fa parte del calcio. Direi, anzi, che è il bello del calcio. La Juve è partita benissimo. Idee chiare, pressing offensivo e velocità sulle corsie esterne. Mi ha impressionato Mbangula, ogni volta che prendeva il pallone saltava l’avversario e metteva in crisi il Milan.

Se la Juve ha buttato via la partita? Per come si era messa la partita, sì. Nel primo tempo i bianconeri hanno dominato e hanno anche avuto l’occasione per raddoppiare. Però è sempre difficile stabilire dove stiano i meriti di una e i demeriti dell’altra. Io dico che il Milan del secondo tempo mi è piaciuto. Non tantissimo, per carità, non esageriamo, ma mi sembra che abbia imboccato la strada giusta, e il successo lo può aiutare a costruire un’ottima seconda parte di stagione".