Sacchi dopo le prime due giornate di A: "Milan e Lazio sono più avanti delle concorrenti"

"Ho visto due squadre che, per il modo di interpretare il calcio, sono più avanti delle altre". Così Arrigo Sacchi intervistato da La Gazzetta dello Sport: "Sto parlando della Lazio di Sarri e del Milan di Pioli. La Lazio sta diventando un’orchestra dove tutti si muovono secondo lo spartito e seguendo il ritmo. Sarri è un grande stratega, ha commesso un solo errore: andare alla Juve, dove avevano idee diverse dalle sue. Il Milan è un collettivo. Aggredisce, fa pressing, ha coraggio. Pioli ha messo il gioco al centro del progetto e si vede: contro il Cagliari ha dominato, e non c’erano Donnarumma, Ibrahimovic, Calhanoglu, Kessie, Bennacer. C’è un’idea e tutti lavorano per metterla in pratica. Ora, però, non credano di essere arrivati".