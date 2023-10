Sacchi esalta Pulisic: "Si è adattato in fretta ed è duttile. Grande freddezza davanti alla porta"

Sulle pagine delle Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi, grande ex allenatore rossonero, ha parlato anche dell'impatto di Christian Pulisic nel Milan di Stefano Pioli: l'americano si è adattato in fretta alla nuova realtà, si muove tanto non dando mai punti di riferimento visto che parte da destra e viene dentro il campo, è duttile visto che può essere schierato in tutte le zone offensive e inoltre davanti alla porta ha freddezza e un tiro preciso.