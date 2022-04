Sacchi: "Giroud poco servito. Leao? Tocca a lui prendersi il futuro"

MilanNews.it

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi, ex tecnico rossonero, ha parlato così di Rafael Leao e di Olivier Giroud: "Leao è un ragazzo. Diciamo che non ti esalta per l’impegno, però ha grandi qualità e ha ampi margini di miglioramento. Tocca a lui prendersi il futuro, lavorando sodo e con impegno ogni giorno. Giroud è stato servito poco, ma in generale, lo ripeto, il Milan stupisce quando gioca 'da squadra'. Con l’Inter, invece, ho visto tanti singoli sparsi per il campo".