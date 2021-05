Sacchi: "Il Milan non è ancora una squadra matura, ma non si può avere tutto e subito"

In merito alla corsa Champions, l'ex tecnico rossonero Arrigo Sacchi ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Se il Milan, per investimenti, è la quinta società italiana dietro all’Inter, alla Juve, al Napoli e alla Roma, secondo logica dovrebbe arrivare quinta in classifica. E invece è ancora lì che lotta e può addirittura tagliare il traguardo da seconda. Certo, la squadra non è ancora matura, ma a me hanno insegnato che per far nascere un bambino sono necessari nove mesi… Non si può avere tutto e subito. Qui bisogna innalzare il livello della cultura, non solo sportiva, altrimenti questo Paese va a rotoli".