Sacchi: "Il Milan riesce a ottenere risultati quando è un collettivo, altrimenti vengono fuori i suoi limiti"

MilanNews.it

In merito alla prestazione del Milan nel derby di Coppa Italia di ieri, l'ex rossonero Arrigo Sacchi ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "A un certo punto, dico la verità, mi sembrava una partita tra scapoli e ammogliati. Con queste modalità l’Inter è avvantaggiata rispetto al Milan, perché può sfruttare la maggiore qualità tecnica e la maggiore esperienza. Il Milan, soltanto se è compatto, se gioca 'di squadra', come un vero collettivo, può dire la sua. Altrimenti non c’è il pressing, non c’è l’organizzazione, non c’è la sinergia tra i reparti e tra i singoli. Se i rossoneri sono sparpagliati per il campo, mostrano tutti i loro limiti. Che cosa è mancato al Milan? La compattezza. Il Milan riesce a ottenere risultati quando è un collettivo, quando tutti i giocatori si muovono collegati tra loro, in sincronia. Le distanze sono fondamentali, vanno rispettate: se non ci sono, i singoli se ne vanno soli soletti per il campo e non c’è più la squadra. Questo è il problema".