Sacchi: "La vittoria di Napoli darà tanto entusiasmo al Milan. Lavoro eccezionale di Pioli"

MilanNews.it

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi, ex tecnico rossonero, ha rilasciato queste parole sulla vittoria di ieri del Milan contro il Napoli: "Che cosa può dare questa vittoria al Milan? Tanto entusiasmo. Se vinci uno scontro diretto in trasferta, come hanno fatto i rossoneri, ti carichi, ti convinci della tua forza, credi ancora di più in te stesso. E poi mi pare che fisicamente tutto il gruppo sia in fase di crescita. Ecco, c’è un aspetto da tenere sotto osservazione: il Milan ha molti giovani e i giovani sono tanto facili all’euforia quanto alla depressione. In questo momento si deve trovare il perfetto punto di equilibrio, ma Pioli, che sta facendo un lavoro eccezionale, e i dirigenti sanno come si deve intervenire in determinate situazioni".