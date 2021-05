Sacchi: "Meglio una società che punta sui giovani e tiene a posto i bilanci come il Milan che un club spendaccione che fa debiti e non vince nulla"

Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi, ex tecnico rossonero, ha rilasciato queste dichiarazioni sul calcio italiano: "Meglio una società che punta sui giovani e tiene a posto i bilanci come il Milan, piuttosto che un club spendaccione che fa debiti e non vince nulla. È dal 2010 che non vinciamo la Champions, l’Europa League non l’abbiamo mai sollevata, eppure abbiamo tutte, o quasi tutte, le società in crisi finanziaria. Ci sarà da chiedersi se la strada intrapresa è giusta o sbagliata, non vi pare? Nel 2018 siamo pure restati fuori dal Mondiale e non succedeva da più di sessant’anni: vogliamo continuare con questo modello suicida, che non bada ai settori giovanili e accetta rose di trenta giocatori, o vogliamo pensare di cambiare promuovendo la cultura del lavoro e delle idee? Tornando al Milan bisogna tener conto che i rossoneri stanno seguendo un’idea precisa. Gli altri, non tutti ma la maggior parte, si basano solo sulla tattica. E sulla lunga distanza vince sempre lo stratega, credetemi".