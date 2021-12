Sacchi: "Milan inesperto, ma può ripartire"

Sulle colonne della Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha parlato così del Milan di Pioli: "Il Milan di Pioli dopo lo splendido secondo posto del campionato dell’anno scorso ha iniziato la nuova stagione alla grandissima: la squadra giocava un football illuminato con bellezza, merito e risultati. Poi, forse i troppi impegni - vedi Champions - i molti infortuni e forse una minore etica di gruppo, hanno portato i rossoneri a essere meno squadra e quindi a mostrare limiti di valori individuali. È un gruppo giovane, non può avere l’esperienza e la conoscenza delle squadre più mature. L’entusiasmo straordinario ed una grande generosità ne avevano evidenziato i valori tecnici. Forse i giocatori hanno pensato di essere fortissimi e di poter giocare individualmente e ne hanno pagato le conseguenze. I rossoneri possono ritornare a vincere e convincere? Sì, sempre che non perdano modestia e gioco; solo in questo modo potrebbero superare l’Inter o chi per essa. Buon lavoro, rossoneri".